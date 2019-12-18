"Красные" близки к приобретению японского вингера.
Такуми Минамино, Getty Images
18 декабря 2019, 10:59
Полузащитник Зальцбурга Такуми Минамино должен стать игроком Ливерпуля в январе.
Как сообщает Sky Sports, в среду Минамото пройдет медобследование в английском клубе.
Японский вингер должен присоединиться к Ливерпулю 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 7,25 млн фунтов, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных.
Минамино присоединился к Зальцбургу в январе 2015-го из Сересо Осака. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 22 поединка в футболке "быков", забив 9 голов и совершив 11 ассистов.
В активе Минамино имеется 22 матча и 11 голов в составе сборной Японии.
Ранее переговоры с Ливерпулем по Минамино подтвердило руководство Зальцбурга.
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