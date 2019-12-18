Англия

Легендарный коуч Арсенала высказался о возможном назначении Микеля Артеты на пост главного тренера "канониров".

Бывший наставник Арсенала Арсен Венгер прокомментировал информацию о возможном назначении помощника главного тренера Манчестер Сити Микеля Артеты на пост главного тренера "канониров".

"Послушайте, я являюсь болельщиком Арсенала. На данный момент, я поддерживаю нынешнего тренера. Как мы знаем — это Фредди Юнгберг. А вот когда будет Артета, я буду поддерживать Артету".

"Арсенал сейчас переживает очень непростой период, поэтому я не хотел бы комментировать эту ситуацию. Я подавлен так же, как и все болельщики клуба".

"У Артеты есть ум, страсть. У него прекрасное будущее, но у него нет опыта работы на таком уровне. Самое важное, чтобы руководство Арсенала поддержало его и следовало клубным ценностям", — сказал Венгер в интервью Sky Sports.

Напомним, ранее главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что его ассистент Микель Артета может начать самостоятельную тренерскую карьеру в Арсенале.