Англия

АФЛ подозревает консорциум, который приобрел Чарльтон в связях с владельцами "горожан".

Английская футбольная лига расследует связи между консорциумом, который купил Чарльтон, и Манчестер Сити, сообщает Sky Sports.

East Streets Investments считают, что предоставили необходимые доказательства того, что покупка совершилась за частные деньги, которые никак не связаны с Шейхом Мансуром, а значит проблема двойного владения отсутствует.

Роланд Дюшатель, бывший владелец клуба, продал свою часть в ноябре этого года. Бельгийский бизнесмен был во главе Чарльтона пять лет и постоянно критиковался болельщиками.

Клуб сообщил, что сделка была оформлена три недели назад, но для ее вступления в силу требуется подтверждение со стороны директоров Чемпионшипа.

Связь Манчестер Сити с консорциумом из Абу-Даби не доказано, но владельцы "горожан" ранее приобрели клуб в Индии.