Англия

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш продолжит выступать за нынешнюю команду.

Джек Грилиш не покинет Астон Виллу как минимум до конца сезона, сообщил журналист Роб Дорсетт.

Главный тренер "львов" Дин Смит не намерен в январе терять своих лучших футболистов, а также опроверг слухи, что в контракте 24-летнего футболиста есть клаусула.

Отметим, что по слухам интерес к Грилишу проявляют клубы из верхней шестерки АПЛ.

В текущем сезоне Грилиш провел 15 матчей в Премьер-лиге: на его счету четыре гола и четыре результативные передачи.

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