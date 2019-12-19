Джек Грилиш не покинет Астон Виллу как минимум до конца сезона, сообщил журналист Роб Дорсетт.

Главный тренер "львов" Дин Смит не намерен в январе терять своих лучших футболистов, а также опроверг слухи, что в контракте 24-летнего футболиста есть клаусула. 

Отметим, что по слухам интерес к Грилишу проявляют клубы из верхней шестерки АПЛ. 

В текущем сезоне Грилиш провел 15 матчей в Премьер-лиге: на его счету четыре гола и четыре результативные передачи. 

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