Англия

Главный тренер "святых" пообещал, что команда усилится.

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.

"Совершенно очевидно, что мы должны что-то делать с некоторыми позициями в защите. Мы знаем это. Летнее трансферное окно не было идеальным для нас.

У нас есть качественные исполнители, чтобы забивать голы, но защиту нужно улучшить. И сделать это нужно на трансферном рынке", — приводит слова Хазенхюттля Sky Sports.

Оборона "святых" продемонстрировала себя "во всей красе" в матче против Лестера, который завершился поражением 0:9.