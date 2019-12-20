Хавбек поделился своими мыслями о том, что необходимо команде для достижения успеха.
Адам Лаллана, Getty Images
20 декабря 2019, 09:44
Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана назвал необходимые условия для достижения успеха в этом сезоне и заявил о желании выиграть клубный чемпионат мира.
"Весь год я был в строю, иногда приносил пользу. Мы должны использовать всех игроков в команде, если хотим добиться успеха в этом сезоне. Добиться успеха означает выиграть клубный чемпионат мира, завоевать титул в АПЛ, выступить хорошо в Лиге чемпионов.
У нас матчи через каждые три дня, поэтому нельзя выходить одним и тем же составом. У меня был разговор с Клоппом перед матчем с Манчестер Юнайтед. Он сказал мне быть терпеливым и продолжать тренироваться. Я нахожусь в прекрасном месте, я наслаждаюсь футболом и получаю возможность выходить на поле.
Мы стали чемпионами Европы, а теперь хотим стать чемпионами мира. Немногие могут похвастаться этим. Мы намерены отдать все ради победы", – приводит слова Лалланы Sky Sports.
В финале клубного чемпионата мира Ливерпуль сыграет с Фламенго в субботу, 21 декабря.
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