Англия

Стал известен топ-лист игроков года от британского издания.

Британское издание The Guardian опубликовало свой заключительный рейтинг лучших футболистов в 2019 году. В голосовании за определение лучших игроков принимали участие 239 экспертов из 63 стран.

В рейтинге с 30-го по 1-е места расположились следующие исполнители:

30. Калиду Кулибали.

29. Хаким Зиех.

28. Пьер-Эммерик Обамеянг.

27. Душан Тадич

26. Луис Суарес

25. Антуан Гризманн.

24. Ян Облак.

23. Эндрю Робертсон.

22. Нголо Канте.

21. Марк Андре Тер Штеген.

20. Карим Бензема.

19. Сон Хын Мин.

18. Маттейс де Лигт.

17. Тренд Александр-Арнольд.

16. Бернардо Силва.

15. Харри Кейн.

14. Эден Азар.

13. Серхио Агуэро.

12. Кевин де Брюйне.

11. Роберто Фирмино.

10. Френки де Йонг.

9. Алиссон Беккер.

8. Рахим Стерлинг.

7. Роберт Левандовски.

6. Килиан Мбаппе.

5. Мохаммед Салах.

4. Криштиану Роналду.

3. Садио Мане.

2. Вирджил ван Дейк.

1. Лионель Месси.

Ранее СМИ огласило список рейтинга футболистов, которые заняти с 100-го по 71-е места.

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