Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует финальный матч Клубного чемпионата мира.

В решающем матче за трофей Клубного чемпиона мира сойдутся Фламенго и Ливерпуль.

Ливерпуль — Фламенго

Суббота, 19:30, Доха, Международный стадион Халифа.

Ливерпуль попал на турнир в ранге победителя Лиги чемпионов и главного фаворита. В первом поединке, полуфинале, команда Юргена Клоппа обыграла Монтеррей. В том матче Ливерпуль довольно быстро открыл счет, но пропустил через несколько минут, а решить исход встречи удалось лишь в компенсированное время усилиями Фирмино.

Юрген Клопп дал отдохнуть некоторым ключевым исполнителям, но нет сомнений, что против Фламенго сыграет сильнейший состав. Однако нужно понимать, что по возвращению в Англию "красных" ждет очень непростой матч с Лестером. Тем не менее, отделаться малой кровью против лучшей команды южноамериканского континента вряд ли удастся.

Фламенго по итогам сезона выиграл Копа Либертадорес — аналог Лиги чемпионов, а также стал триумфатором бразильской Серии А. Первым и пока что последним соперником команды Жорже Жезуша стал Аль Хиляль, с которым Фламенго пришлось повозиться. Бразильская команда пропустила первой, но забил трижды во втором тайме.

Чемпион Бразилии отличается сумасшедшей результативностью: три мяча в ворота Аль Хиляля, шесть для Аваи, три для Палмейраса и четыре для Сеары. Только поражение от Сантоса со счетом 0:4 стоит особняком, но к тому моменту команда уже оформила чемпионство и проигрыш Сантосу, который закончил турнир вторым, не смертелен.

Составы команд довольно прогнозируемые. Можем отметить лишь то, что в центре полузащиты ждем появление Окслейда-Чемберлена.

Ориентировочные составы команд:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер — Салах, Фирмино, Мане

Фламенго: Алвес — Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис — Арао, Жерсон — Рибейро, Арраскета, Энрике — Габигол

прогноз 2:1

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