Англия

Англичанин проведет в лазарете длительный срок.

Защитник Бен Годфри пропустит ближайшие матчи команды из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Английский центрбек травмировался в матче с Лестером (1:1) в минувший уикенд, хотя провел на поле весь поединок. Медицинское обследование выявило у 21-летнего игрока повреждение коленных связок. Капитану команды не потребуется операция, но он сможет вернуться в строй не ранее февраля.

В текущем сезоне Годфри отыграл 18 поединков в футболке "канареек".

В субботу, 21 декабря, Норвичу предстоит провести домашнюю встречу с Вулверхэмптоном.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.