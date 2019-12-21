Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 18 тура АПЛ между Эвертоном и Арсеналом.

Фредди Юнгберг определился со своим последним стартовым составом в качестве исполняющего обязанности главного тренера Арсенала на матч против Эвертона. Оправившийся после сотрясения мозга Гранит Джака готов сыграть с первых минут, усадив на скамейку запасных Маттео Гендузи. Также снова не нашлось места в основе и для Николя Пепе с Александром Ляказеттом.

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Динь — Дэвис, Делф — Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон — Калверт-Льюин

Запасные: Стекеленбург, Бейнс, Кин, Коулмен, Тосун, Бернард, Кен

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Чеймберс, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Нельсон, Смит-Роу, Мартинелли — Обамеянг

Запасные: Мартинес, Мустафи, Мавропанос, Уиллок, Гендузи, Ляказетт, Пепе

Матч Эвертон — Арсенал начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.