Англия

Команды провели откровенно скучный матч, обойдясь без забитых голов (0:0).

В матче-открытии 18-го тура АПЛ случилось неординарное событие – встречались две команды, главные тренеры которых проводили свой последний матч на этой должности. Эвертон, назначивший Карло Анчелотти, принимал Арсенал, у руля которого будет работать Микель Артета. Фредди Юнгберг в отчетном поединке решил довериться молодежи, выпустив в основе далеко не основных исполнителей. Молодые футболисты Арсенала не впечатляли своей игрой, демонстрируя футбол гораздо более низкого качества, нежели их соперник.

"Ириски" активно начали матч, завладев игровым и территориальным преимуществом, но они не были успешны у ворот Лено. Ливерпульцы, конечно, нанесли несколько ударов в первом тайме, но ни один из них не нес реальной угрозы для голкипера. Наиболее опасным был прямой удар Сигурдссона со штрафного, но исландцы немного не хватило точности. Что касается Арсенала, то в отрезки, когда он владел мячом, он делал это преимущественно в центральной зоне. Весь первый тайм Пикфорд пребывал без работы, а единственный удар по его воротам случился аж на 44-й минуте, да и тот был неточным. В целом, команды выдали крайне скучную первую 45-минутку, не создав ни одного опасного момента на двоих и не порадовав болельщиков яркой игрой. Возможно, это был худший первый тайм в текущем розыгрыше чемпионата.

После возобновления игры Арсенал стал действовать активнее, сразу же перебравшись на чужую половину поля. Гости даже едва не повели в счете — Обамеянг пробил с близкого расстояния после скидки Чеймберса, а Пикфорд в споследний момент спас свою команду, потащив мяч на линии ворот. Минутой позднее у Пьера-Эмерика был еще один шанс забить, но в этот раз он просто покатил мяч в руки Пикфорду. После этого активности лондонцев хватило еще на несколько минут, после чего Эвертон забрал мяч себе, перебравшись на чужую половину поля, где не был успешен.

После кратковременной активности команды Данкана Фергюсона "канониры" снова перехватили инициативу, но уже не оказывали давления на ворота Пикфорда, которому всего раз пришлось серьезно вступить в игру. В одном из эпизодов хозяева претендовали на назначение пенальти за игру Торрейры рукой, но после разговора с видеоассистентом главный арбитр назначил лишь угловой. До окончания матча игра напоминала первый тайм, команды по очереди владели мячом, но делали это без особого энтузиазма, больше не создав ни одного опасного момента. Таким образом, коллективы так и не забили ни одного мяча на двоих, довольствуясь безголевой ничьей. У Анчелотти и Артеты будет очень много головной боли касаемо того, как привести их новые команды в порядок, которого совершенно точно нет.

В 19-м туре Эвертон проведет первый матч под руководством Анчелотти против Бернли, а Арсенал под началом Артеты сразится с Борнмутом.

Эвертон — Арсенал 0:0

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Динь — Дэвис, Делф (Кин, 72) — Ивоби (Тосун, 11 (Кен, 80)), Сигурдссон, Ришарлисон — Калверт-Льюин

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Чеймберс, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Нельсон, Смит-Роу (Уиллок, 67), Мартинелли — Обамеянг (Ляказетт, 78)

Предупреждения: Дэвис, Сигурдссон — Сака, Чеймберс, Уиллок