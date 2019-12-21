Англия

Реал сыграет с Ман Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

Команда французского специалиста встретится с "горожанами" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут уже в 2020 году (26 февраля и 17 марта).

"Это будет особенным моментом, когда мы встретимся с ним лицом к лицу. Я много раз играл против него и всегда уважал как футболиста, а теперь как специалиста".

"Я думаю, что Гвардиола — лучший тренер в мире. Он демонстрировал это на протяжении всей своей карьеры", — приводит слова Зинедина Зидана FourFourTwo.

Напомним, в следующем матче Реал встретится с Атлетиком. Поединок состоится в воскресенье, 22 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити, в свою очередь, сыграет против Лестера уже сегодня, 21 декабря. Следить за событиями этой встречи вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте, которая начнется в 19:30.

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