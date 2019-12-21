Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Лестером.

Украинский футболист в составе действующего чемпиона Английской Премьер-лиги на этой неделе провел полный поединок в рамках Кубка Английской лиги против Оксфорд Юнайтед (1:3), от чего практически не имел шансов попасть в стартовый состав своей команды на важную игру против Лестера. Не стоит забывать, что Александр Зинченко еще не успел набрать кондиции после своего возвращения.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне, Гюндоган, Б. Силва — Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг.

Запасные: Браво, Зинченко, Канселу, Гарсия, Родри, Агуэро, Фоден.

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес, Тилеманс, Мэддисон, Барнс — Варди.

Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Грей, Олбрайтон, Прат, Ихеаначо.

Матч Манчестер Сити — Лестер начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.