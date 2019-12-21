Англия

Завершились матчи 18-го тура чемпионата Англии.

Астон Вилла уступила Саутгемптону, Бернли обыграл Борнмут, Шеффилд Юнайтед сильнее Брайтона, Норвич уступил Вулверхэмптону, а Ньюкасл одолел Кристал Пэлас.

Астон Вилла – Саутгемптон 1:3

Голы: Грилиш, 75 – Ингз, 21, 51, Стивенс, 31

Астон Вилла: Хитон – Жилбер, Энгельс, Хаус, Таргетт – Макгин (Накамба, 8), Луис, Хурихэйн (Коджиа, 56)– Эль-Гази (Трезеге, 68), Уэсли, Грилиш

Саутгемптон: Макарти – Суареш, Стивенс, Беднарек, Бертран – Армстронг (Ромеу, 76), Уорд-Прауз, Хойбьерг, Редмонд – Лонг (Обафеми, 82), Ингз (Адамс, 87)

Предупреждения: Эль-Гази, Коджиа – Уорд-Прауз.

Борнмут – Бернли 0:1

Гол: Родригес, 89

Борнмут: Рамсдейл – Стэйси, Фрэнсис, Мефам, Рико – Биллинг (Соланке, 86), Лерма, Гослинг – Л. Кук (К. Уилсон, 46), Фрейзер – Кинг

Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор – Хендрик (Леннон, 65), Вествуд, Корк, МакНил (Брэди, 82) – Вуд, Барнс (Родригес, 75)

Предупреждения: Рико, Фрэнсис — Вествуд, Барнс, МакНил, Хендрик.

Брайтон – Шеффилд Юнайтед 0:1

Гол: МакБерни, 23

Брайтон: Райан – Монтойя (Монтойя, 56), Вебстер, Данк, Берн – Преппер, Стивенс – Муй, Гросс (Мюррей, 46), Троссард (Коннолли, 46) – Мопе

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бешем, Иган, О'Конелл – Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 82), Фримен (Фримен, 53), Стивенс – Макголдрик, Макберни (Муссе, 63)

Предупреждения: Биссума – Стивенс, Бешем, Макголдрик.

Норвич – Вулверхэмптон 1:2

Голы: Кантвелл, 17 – Саисс, 60, Хименес, 81

Норвич: Крул – Ааронс, Циммеранн, Хэнли, Бирам – Тетти (Эрнандес, 87), Трибулл (Вранчич, 86) – Буэндиа, Маклин, Кантвелл (Србени, 86) – Пукки

Вулверхэмптон: Патрисиу – Дендокер, Коади, Саисс – Доэрти, Невеш, Моутиньо , Хонни – Траоре, Хименес (Кутроне, 90+4), Жота (Нету, 77)

Предупреждения: Бирам, Хэнли – Сайисс, Моутиньо, Доэрти.

Ньюкасл – Кристал Пэлас 1:0

Гол: Альмирон, 83

Ньюкасл: Дубравка – Шер, Фернандес, Лежен – Манкильо, Хейден (М. Лонгстафф, 64), Шелви, Альмирон, Дамметт (Йедлин, 90+3) – Кэрролл, Жоэлинтон (Гэйл, 77)

Кристал Пэлас: Гауита – Келли, Томкинс, Куяте, ван Анхольт – Маккарти, Миливоевич, Макартур (Майер, 86) – Айю, Бентеке, Заа

Предупреждения: Альмирон, Шер — …

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