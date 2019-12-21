Англия

Форвард Лестера отличился взятием ворот в матче чемпионата Англии против Манчестер Сити.

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимает на своем поле Лестер.

Нападающий гостей Джейми Варди отличился голом в этом поединке, который стал для него шестым в ворота "горожан" с тех пор, как их возглавил Хосеп Гвардиола.

Таким образом, Варди является лучшим по количеству голов среди всех футболистов, которые забивали Ман Сити под руководством испанца.

По этому показателю нападающий Лестера опережает Лионеля Месси (4 гола), Мохамеда Салаха (4) и Сона Хын Мина (4).

Следить за событиями матча Манчестер Сити — Лестер вы можете в онлайн трансляции на Football.ua.

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