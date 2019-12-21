Англия

Команда Брендана Роджерса не смогла извлечь максимум из своих опасных контратак по ходу поединка, в то время как Кевину де Брюйне удалось создать ощутимую разницу в пользу действующего чемпиона АПЛ (3:1).

В то время как главный претендент на завоевание титула чемпиона Английской Премьер-лиги был озабочен исключительно собственным выступлением в финале Клубного чемпионата мира, футбольная общественность на Британских островах жила в предвкушении очередного тура национального первенства. В рамках только начинавшего набирать ход уик-энда, а вместе с тем и восемнадцатого тура АПЛ, на поле "Этихад Стэдиум" проходило захватывающее по степени ожидания противостояние. Манчестер Сити под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы принимал на своем поле рвущийся на вершину Лестер.

Диспозиция сил перед началом встречи была следующей: "горожане" допустили слишком много ошибок в предыдущих своих выступлениях, уступив при этом команде Юргена Клоппа в лобовом столкновении на "Энфилде" (1:3), что поставило Сити в достаточно непривычные условия. "Лунные коты" находились на третьей строчке турнирной таблицы, и даже успех в отчетной дуэли никак не мог повлиять на расположение команды Гвардиолы. В тоже время, осечка могла бы оказаться фатальной даже для "серебряных" надежд — уж слишком рьяно коллектив Роджерса включился в гонку в первой половине сезона.

Легковесные атаки Манчестер Сити быстро сумели построить стабильные мостики к чужим владениям, чему как-то не особо собирался сопротивляться соперник подопечных Гвардиолы. И если с первым хоть сколько-нибудь опасным завершением наступления у Гюндогана дело не задалось, то облизавший основание правой штангу после прицельного удара от де Брюйне мяч точно заставил Шмайхеля прикрикнуть на оборону. На первых порах, помогло не особо. Жезус загубил отличную возможность, когда не сумел качественно подставить ногу под прострел от лицевой на правом фланге штрафной в исполнении Мареза — спасать ворота пришлось именно голкиперу гостей.

Однако у Лестера было страшное оружие в арсенале — контратаки. Особенно опасны подобные выпады, когда Уокер проваливается в перехвате мяча на чужой половине, Фернандиньо разваливает линию офсайда, а затем не успевает догнать молниеносного Варди. На это все был наложен еще и роскошный пас внешней стороной стопы от Барнса и, естественно, феноменальное завершение атаки от Джейми, который дотянул до последнего, а затем издевательски перекинул мяч над Эдерсоном.

Впрочем, этот матч напомнил домашнюю игру Сити против Челси в этом сезоне. Во много, именно благодаря счету на табло перед уходом команд на перерыв. Для начала, Стерлинг в очередной раз проверил реакцию Шмайхеля ударом с близкого расстояния, и уже потом, "примеру" соперника последовал Сеюнджю. Вряд ли хотел центральный защитник именно таким образом заблокировать дальний удар Мареза, но получилось так, как получилось – алжирец пробил низом от лицевой границы штрафной, четвертый номер гостей стал на пути мяча, после чего случился рикошет, который перевел удар Мареза в зону недосягаемости для голкипера.

Благо, коллектив Гвардиолы не собирался останавливаться, и уже следующий момент у ворот гостей мог завершаться голом, попади Марез своей подкруткой со штрафного под острым углом к воротам в дальний верхний угол. Или же, если бы могучий выстрел де Брюйне из-за пределов штрафной так и не был бы парирован Шмайхелем. Вот так и подошли мы с Вами к дайвингу Рахима Стерлинга в чужой штрафной. Перейра забыл, кому противостоит на фланге, пошел в подкат в своей штрафной, левый атакующий полузащитник подыграл, рухнув на газон, что в совокупности привело арбитра к решению назначении пенальти. Гюндоган пробил в правый нижний угол, Шмайхель разгадал траекторию, но не добрался до мяча.

Лестер завершил первый тайм острым ударом со средней дистанции от Мэддисона, а во второй половине был попросту смят под занавес встречи. Если бы не момент, который Варди создал для Барнса, то о "лисах" в атаке и вспомнить было бы проблематично. А вот у Сити был де Брюйне. Никто не решился встретить набравшего ход по правому флангу Кевина, и он уверенной поступью добрался практически к лицевой, после чего прострелил вдоль вратарской, а Жезус уверенно замкнул дальнюю штангу. 3:1 — Лестеру пора чаще оглядываться на преследователей.

Большая семья Манчестер Сити отправляется на празднование Рождества на третьей позиции в Английской Премьер-лиге с 39-мя очками в своем "активе", отставая при этом от Лестера на один пункт. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы отправятся на выездное противостояние с Вулверхэмптоном, а коллектив Брендана Роджерса будет ожидать не менее напряженный по своему турнирному значению поединок — против Ливерпуля.

Манчестер Сити — Лестер 3:1

Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43 (пен.), Жезус, 70 — Варди, 22

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне (Агуэро, 90+1), Гюндоган (Родриго, 79), Б. Силва — Марез, Жезус, Стерлинг (Фоден, 89).



Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес (Грей, 68), Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64) — Варди.

Предупреждения: де Брюйне, Гюндоган — Ндиди, Сеюнджю.