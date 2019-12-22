Англия

Представляем вашему вниманию обзор поединка АПЛ.

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон обыграл на выезде Астон Виллу со счетом 3:1.

Дублем в составе "святых" записал в свой актив нападающий Данни Ингз, а еще один гол забил защитник Джек Стивенс. Голом престижа в составе Астон Виллы отличился полузащитник Джек Грилиш.



Астон Вилла – Саутгемптон 1:3

Голы: Грилиш, 75 – Ингз, 21, 51, Стивенс, 31.

Астон Вилла: Хитон – Жилбер, Энгельс, Хаус, Таргетт – Макгин (Накамба, 8), Луис, Хурихэйн (Коджиа, 56)– Эль-Гази (Трезеге, 68), Уэсли, Грилиш.

Саутгемптон: Макарти – Суареш, Стивенс, Беднарек, Бертран – Армстронг (Ромеу, 76), Уорд-Прауз, Хойбьерг, Редмонд – Лонг (Обафеми, 82), Ингз (Адамс, 87).

Предупреждения: Эль-Гази, Коджиа – Уорд-Прауз.

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