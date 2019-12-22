Англия

Полузащитник Челси Виллиан отметился забитым мячом в ворота команды Жозе Моуриньо.

Поединок 18-го тура чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Челси начался с активных атак "пенсионеров".

Одна из них на 12-й минуте завершилась взятием ворот. Виллиан принял мяч на левом фланге и, войдя в штрафную, обыграл Орье и пробил в дальний угол.

На 30-ю минуту матча счет пока не изменился. 1:0 в пользу Челси.

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