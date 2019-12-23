Англия

Манчестер Юнайтед неожиданно уступил на выезде Уотфорду в 18-м туре АПЛ.

Уотфорд принимал на своем поле Манчестер Юнайтед в 18-м туре АПЛ. "Красные дьяволы" были явным фаворитом встречи, однако не сумели оправдать ожидания.

Гораздо больше удивил Уотфорд, который обыграл МЮ и добыл свою вторую победу в текущем сезоне в Премьер-лиге.

Обзор матча:

Уотфорд – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (с пенальти).

Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре (Чалоба, 69), Капу (Перейра, 77), Хьюз, Сарр (Саксесс, 87), Дини, Деулофеу.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Мактомини (Мата, 72), Фред - Лингард (Погба, 64), Джеймс (Гринвуд, 58), Рашфорд — Марсьяль.

Предупреждения: Капу, Дукуре, Кэткарт - Шоу.

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