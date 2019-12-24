Англия

В последний раз испанец выходил на поле еще в начале ноября.

Полузащитник Арсенала Дани Себальос близок к возвращению на поле. Испанец снова занимался в общей группе команды, сообщил официальный твиттер "канониров".

Дани травмировал бедро в матче четвертого тура Лиги Европы с Виторией Гимараэш (1:1) шестого ноября, и с тех пор на поле не выходил.

Себальос присоединился к Арсеналу перед стартом нынешней кампании на правах аренды из Реала. На его счету один гол и два ассиста за "канониров" в 17 матчах во всех турнирах.

Арсенал в восемнадцати сыгранных турах набрал только 23 очка и идет на 11-м месте в Премьер-лиге. Следующий матч команда проведет 26 декабря против Борнмута.