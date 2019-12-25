Англия

Бразилец считает, что именно он станет ключевым игроком в будущем.

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус заявил, что готов к конкуренции и считает, что вскоре займет полноценное место в стартовом составе.

"Я знаю, что Серхио может забивать в каждом матче благодаря своему уровню и опыту — и каждый раз, когда он играет, я хочу, чтобы он забил".

"Я тоже хочу играть в каждую игру, но реальность несколько иная. У нас много игроков, лучших игроков. Я стараюсь наслаждаться теми моментами, когда я на поле. Но я знаю, что Агуэро уже не так молод, как я, и теперь я думаю, что мое время пришло", — цитирует Жезуса Goal.

К слову, молодой бразилец сумел установить уникальное достижение на групповом этапе Лиги чемпионов.