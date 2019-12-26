Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляет анонс матча между Лестером и Ливерпулем.

Подопечные Брендана Роджерса сойдутся в поединке против коллектива Юргена Клоппа.

Лестер – Ливерпуль

26 декабря, 22:00, стадион Кинг Пауэр, Лестер. Арбитр встречи – Майкл Оливер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Ливерпуль вернулся после Клубного чемпионата мира, где стал победителем, и теперь им необходимо переключаться на Премьер-лигу. У "красных" настолько насыщенный календарь, что пришлось пожертвовать Кубком английской лиги, где свой шанс получил даже не второй состав, а, пожалуй, третий.

Однако не стоит сомневаться в силе Ливерпуля. Эта команда умеет дожимать своего соперника, в частности, на 80-й минуте и позже. Возможно, в условиях Boxing Day мерсисайдский коллектив сможет проявить себя еще лучше (вот только куда еще лучше?).

Лестер подсел, у подопечных Брендара Роджерса заметен спад. Это очень некстати, учитывая, опять же, Boxing Day. Несмотря ни на что, у "лис" хороший запас очков от пятой строчки, и они могут позволить себе дать "слабину". Но сильно расслабляться не стоит.

В первом круге команды встречались между собой, а победу добыли "красные – 2:1.

По версии букмекеров, Ливерпуль – фаворит встречи. Победа "красных" оценивается коэффициентом 2,12, ничья – 3,80, а победа "лис" – 3,30.

Ориентировочные составы:

Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Перес, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс – Варди

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Милнер, Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Мане

Не сыграют: Джеймс – Окслейд-Чемберлен, Клайн, Матип, Фабиньо, Ловрен

Под вопросом: Барнс – Вейналдум.

Интересные факты:

Ливерпуль не проигрывает в последних 34 матчах в Премьер-лиге.

"Красные" забивают как минимум два гола в последних восьми встречах в АПЛ.

Ливерпуль выигрывает и в тайме, в матче в последних четырех играх в Премьер-лиге.

Лестер не проигрывает дома в последних 11 матчах в АПЛ.

Ливерпуль не проигрывает в пяти последних матчах против Лестера во всех турнирах.