Англия

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча чемпионата против Ливерпуля.

Лестер примет дома Ливерпуль в матче двух лидеров чемпионата. Отставание "лис" от "красных" на данный момент составляет десять баллов.

Главный тренер Лестер считает, что фанаты могут оказать команде огромную помощь.

"Мы стремимся на поле, чтобы сражаться изо всех сил за результат. Очевидно, мы играем дома, поэтому поведение наших фанатов, их энергия, действительно может помочь нам. King Power — удивительный стадион. Мы будем сражаться на поле, чтобы обрадовать своих фанатов", — цитирует слова Роджерса официальный сайт Лестера.

"Наше стремление и поддержка трибун — эта комбинация может, надеюсь, привести нас к отличному результату".

Отметим, что поединок Лестер — Ливерпуль состоится завтра, 26 декабря, начало матча в 22:00 по Киеву.

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