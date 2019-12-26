Англия

Главный тренер "канониров" дебютировал в Арсенале с ничьей против Борнмута.

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал сыграл вничью с Борнмутом (1:1).

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал данный результат встречи.

"Я очень доволен некоторыми вещами, которые я увидел. Отношение к делу, характер, страсть, борьба и дух — все это было на месте в сегодняшнем матче. Похоже, что Арсенал играл лучше, чем я ожидал".

"Многое из того, что вы видели, мы готовили на тренировках. Игроки поняли установки и попытались воплотить их в жизнь. Нам не хватало конечного продукта".

"Было бы здорово победить, потому что это дало бы нам лучший результат с точки зрения уверенности команды, но мы должны проанализировать все и сделать выводы".

"Есть положительные стороны, и, очевидно, есть потенциал для того, чтобы стать лучше в других областях", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

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