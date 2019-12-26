Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок АПЛ.
ВЕЙНАЛДУМ, ФОТО GETTY IMAGES
26 декабря 2019, 21:11
В центральном матче тура Лестер на своем поле примет Ливерпуль и попытается сократить отставание от лидера чемпионата.
Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс, Прат, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон – Варди
Запасные: Грей, Джастин, Перес, Уорд, Морган, Олбрайтон, Чаудхери
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Мане
Запасные: Шакири, Лаллана, Ориги, Милнер, Адриан, Джонс, Уильямс
Начало матча запланировано на 22:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.