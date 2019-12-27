Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги между Вулверхэмптоном и Манчестер Сити.

Цель Манчерстер Сити в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги обозначена максимально просто — Лестер на своем поле с крупным счетом уступил Ливерпулю (0:4), что открыло подопечным Гвардиолы путь к возвращению на вторую строчку турнирной таблицы.

К большому сожалению украинского болельщика, игру с первых минут в составе "горожан" не сможет начать Александр Зинченко, а его место на левом фланге обороны было передано в распоряжение француза Бенджамена Менди. К слову, Зинченко последний раз выходил на поле в рамках АПЛ именно в матче Манчестер Сити против Вулверхэмптона, в котором "волки" праздновали победу со счетом (2:0).

Немаловажным фактом для Манчестер Сити станет выход Серхио Агуэро в стартовом составе, который последний раз возглавлял атаку своей команды уже в кажущимся таким далеким матче против лондонского Челси (2:1), который был сыгран более месяца назад.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Дендонкер, Коади, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни — Траоре, Хименес, Жота.

Запасные: Радди, Вальехо, Беннетт, Винагре, Килман, Нету, Кутроне.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне, Родри, Б. Силва — Марез, Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Браво, Зинченко, Анхелиньо, Канселу, Гарсия, Гюндоган, Фоден.

Матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.