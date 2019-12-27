Англия

В ближайшее время Мануэля Пеллегрини в Вест Хэме сменит Дэвид Мойес.

Мануэль Пеллегрини остается главным тренером Вест Хэма лишь по той причине, что руководство клуба пока не дождалось ответа от Дэвида Мойеса на предложение возглавить "молотобойцев" – утверждает The Telegraph.

После 18-ти сыгранных матчей Вест Хэм занимает 17-е место, лишь на одно очко оторвавшись от зоны вылета (имея игру в запасе по сравнению с конкурентами), и уже в субботу, 28 декабря, после встречи с Лестером может оказаться на 18-й позиции.

Два года назад Мойес смог спасти Вест Хэм, приняв команду, находящуюся в зоне вылета после увольнения Славена Билича, и теперь является главным претендентом на то, чтобы повторить этот "трюк".

Кроме Мойеса, Вест Хэм рассматривает кандидатуры Шона Дайча и Криса Уайлдера, но заполучить посреди сезона тренеров Бернли и Шеффилд Юнайтед представляется маловероятным. Резервным вариантом является экс-тренер Брайтона Крис Хьютон.

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