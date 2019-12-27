Англия

Коллектив Хосепа Гвардиолы вел в два мяча по ходу поединка, но удаление голкипера Эдерсона не могло не сказаться на дальнейшем течении событий (3:2).

У действующего чемпиона Английской Премьер-лиги был весомый повод с энтузиазмом оторваться от рождественского праздничного стола — Лестер получил болезненную пощечину от Ливерпуля (0:4) менее чем за сутки до начала последнего матча девятнадцатого тура национального первенства, что открывало для коллектива Гвардиолы прекрасную возможность занять вторую строчку в турнирной таблице перед завершением календарного года. Однако для достижения столь почетной цели "горожанам" было необходимо добыть победу в гостях одного из наиболее неприятных соперников для любой команды из АПЛ — Вулверхэмптона.

В этом сезоне "волки" уже достигали успеха в матче против именитого оппонента. В рамках восьмого тура подопечные Нуну Эшпириту Санту приехали на "Этихад Стэдиум", однако согласились покидать пределы арены только с багажом в виде трех набранных пунктов (2:0). Да и перед отчетной игрой футболисты Вулверхэмптона уже явно не украдкой поглядывали на лакомую зону прямого попадания в Лигу чемпионов. А почему бы и нет? В рамках boxing day возможен любой сценарий.

И вот с таким вот соперником и предстояло провести дуэль подопечным Гвардиолы. И точно нельзя было сказать, что Сити "хотел" иметь такого оппонента напротив. "Горожане" только начали восстанавливаться от поражения в "битве Манчестеров", да и отставание от Ливерпуля уже успело стать попросту неприличным. На этом фоне желание "лунных котов" как можно быстрее оформить забитый мяч на чужом поле было вполне объяснимо, но явно не "немецкий" механизм Гвардиолы, как это уже неоднократно случалось в этом сезоне, дал сбой в самый неподходящий момент. Коади разрезал центр обороны гостей передачей верхом со своей половины поля, Отаменди зазевался с рывком, а вот Эдерсон, наоборот, дернулся играть на дальнем выходе слишком опрометчиво. Жота опередил всех на мяче, пробросил его над головой голкипера, после чего бразилец на полном ходу врезался в своего соперника. Такой трактовки, как "фол последней надежды" официально не существует, но подобное нарушение правил тянуло именно на нее. Прямая красная карточка.

"Вулвз" сумели лишь размять вышедшего на поле Браво прямым ударом со стандарта, после чего в их штрафной произошли действительно захватывающие дух вещи. Марез идет в дриблинг против Дендонкера на левом фланге чужих владений. Леандр отчетливо наступает на ногу Рияду, после чего тот валится на газон. Тяжелый момент, который можно было увидеть только на повторе, чем Аткинсон и воспользовался. Пенальти поручили исполнять Стерлингу, однако Рахим бесхитростно пробил в левый нижний угол, с чем справился Руй Патрисиу. Но радость голкипера была преждевременной: кто-то из игроков хозяев вбежал в штрафную до удара по мячу. Пришлось перебивать. Вновь Стерлинг, вновь в левый нижний, вновь сейв Патрисиу! А вот тут, уже Сити повезло с отскоком — Рахим был первым на добивании, да еще и находился перед пустыми воротами.

Браво надо было напрягать усерднее, а за свою пассивность в атаке в оставшееся время первого тайма игроки "волков" расплатятся в начале второй половины, когда быстроногого Стерлинга в прорыв к чужим воротам на свидание с голкипером передачей из центра поля отправит Кевин де Брюйне. Рахим издевательски легко перебросил мяч над головой Патрисиу, удвоив преимущество своей команды.

Вулверхэмптон с украдкой поглядывал в сторону трех очков даже с таким счетом на табло, не забывая про численное меньшинство со стороны соперников. И вот тут, "лунные коты" просто упустили нити контроля над игрой из своих рук. Моменты Жоты и Хименеса должны были напрячь оборону Гвардиолы, но перестроится под один из быстрых выпадов защитники Манчестер Сити так и не смогли. Невеш обокрал Стерлинга в центре поля, после чего мгновенно снабдил мячом Траоре, который на длинном шаге сблизился с чужими владениями, и выстрелил точно в левый нижний угол.

Провал имени Бенджамена Менди. Именно так можно назвать эпизод на 82-й минуте, который случился на левом фланге штрафной гостей. Отчетливо было видно, что мяч уходит на угловой от одного из футболистов в голубой футболке, но левый защитник начал укрывать его корпусом перед предполагаемым уходом за лицевую. И ладно бы Менди справился с реализацией своей задумки, так нет! Траоре насел на него со спины, легко лишил владения над ситуацией, после чего отдал на вход во вратарскую на Хименеса, который с первого касания переправил мяч в сетку.

Было отчетливое ощущение, что четвертый гол не станет последним. А поскольку Сити попросту не мог атаковать большими силами, то взятие ворот приходилось ждать от гостей. Смелые и авантюрные действия от Доэрти при рывке с правого фланга в центр, с попутной игрой от столба в лице Хименеса — вот так надо реализовывать численное превосходство. Точный удар в левый нижний угол заставил Браво капитулировать в третий раз в этой встрече. Чемпион допустил очередную осечку, и потерял шесть очков в двух матчах против команды Санту.

В следующем туре Вулверхэмптону предстоит провести выездное противостояние с Ливерпулем, а Манчестер Сити начнет второй круг с домашней игры против Шеффилд Юнайтед.

Вулверхэмптон — Манчестер Сити 3:2

Голы: Траоре, 55, Хименес, 82, Доэрти, 89 — Стерлинг, 25, 49

На 25-й минуте Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) не забил пенальти (вратарь).

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Дендонкер, Коади, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 73) — Траоре, Хименес (Беннетт, 90+4), Жота (Нету, 78).



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне (Гюндоган, 66), Родри, Б. Силва — Марез (Гарсия, 46), Агуэро (Браво, 14), Стерлинг.

Предупреждение: Отаменди.