Англия

Испанец считает, что команды перестали бояться приезжать на Стэмфорд Бридж.

Челси проиграл в трех из четырех последних домашних матчей в Премьер-лиге, не забив в этих проигранных играх ни одного гола. Сезар Аспиликуэта уверен, что это должно измениться.

"Это правда, что когда команды видят, что мы не побеждаем на Стэмфорд Бридж, они приезжают сюда с большей уверенностью, верят, что могут победить. Так что забудьте про тактику – нам нужно вернуть уважение к Челси дома, мощно выступать в домашних матчах. Это не нормально – проигрывать столько матчей на своем стадионе", — цитирует Аспиликуэту The Guardian.

"Не думаю, что домашняя игра должна создавать негативное давление. Наоборот. У нас есть хорошие игроки, которые способны исправить положение".

Впрочем, два ближайших матча Челси проведет на выезде – против Арсенала (29 декабря) и Брайтона (1 января). После этого 5 января "синие" примут дома Ноттингем Форест в Кубке Англии, а 11 – сыграют на Стэмфорд Бридж с Бернли в рамках АПЛ..

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