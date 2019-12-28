Англия

Завершились еще три матча чемпионата Англии.

В поединке 20-го тура чемпионата Англии Уотфорд добыл разгромную победу, при этом забив два гола в меньшинстве.

Уотфорд – Астон Вилла 3:0

Голы: Дини, 42, 67 (с пенальти), Сарр, 71.

Уотфорд: Фостер – Мариаппа, Кабаселе, Кэткарт (Мазина, 85), Фемения –Капу, Хьюз (Чалоба, 46; Доусон, 60) – Сарр, Дукуре, Деулофеу – Дини.

Астон Вилла: Хитон – Аль-Мухаммади, Хауз, Конса, Таргетт (Гильбер, 66) — Дуглас Луис, Хурихэйн — Грилиш, Лэнсбери (Коджиа, 73), Хота (Эль-Гази, 46) — Уэсли.

Предупреждения: Мариаппа, Капу, Сарр, Дини.

Удаление: Мариаппа, 57

Под руководством Карло Анчелотти Эвертон сумел добыть вторую подряд победу. На этот раз, на выезде был обыгран Ньюкасл.

Ньюкасл – Эвертон 1:2

Голы: Шер, 56 – Кальверт-Льюин, 13, 64.

Ньюкасл: Дубравка – Шер, Лежен (Атсу, 74), Фернандес – Йедлин, Шелви, Хэйден, Альмирон, Виллемс (Лонгстафф, 85) – Жоэлинтон (Гэйл, 74), Кэрролл.

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Майкл Кин, Холгейт, Бейнс (Мина, 80) — Уолкотт (Коулмэн, 70), Дэвис, Сигурдссон, Ришарлисон – Мойзе Кин (Делф, 61), Кальверт-Льюин.

Предупреждения: Жоэлинтон, Хэйден – Дэвис, Кальверт-Льюин.

Кристал Пэлас увез из гостей одно очко, не сумев переиграть Саутгемптон.

Саутгемптон – Кристал Пэлас 1:1

Голы: Ингз, 74 – Томкинс, 50.

Саутгемптон: Маккарти – Беднарек, Стивенс, Бертран, Соареш, Редмонд, Буфаль (Армстронг, 68), Хейбьерг, Уорд-Проуз, Ингз, Адамс (Дженепо, 63).

Кристал Пэлас: Гуаита – Сако, Томкинс, Келли, Ридевалд, Макартур, Майер (Куяте, 84), Миливоевич, Маккарти, Заа, Айю.

Предупреждения: Уорд-Проуз – Миливоевич, Макартур

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