Англия

Главный тренер Тоттенхэма высказался о ничьей с Норвичем.

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги Норвич сыграл в результативную ничью с Тоттенхэмом (2:2).

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поделился эмоциями после этой встречи, высказав недовольство работой своей команды в обороне.

"Я думаю, что те же ошибки в обороне, которые мы допустили в первом тайме, мы сделали и во втором. Сейчас это немного наша история.

"Мы пропустили два очень плохих гола. Матч за матчем мы допускаем ошибки в обороне. Мне предстоит много работы, и до сих пор она была очень сложной, поскольку, как я всегда говорю, нужно стараться скрыть свои уязвимые места".

"Мы должны играть лучше в обороне, потому что в этом плане допускается много индивидуальных ошибок. Это очень расстраивает, потому что мы играем хорошо и не можем атаковать еще лучше, чем во втором тайме", — приводит слова Жозе Моуриньо BBC.

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