Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 20 тура АПЛ между Арсеналом и Челси.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард вернул в стартовый состав команды одного из лидеров нынешнего сезона Мейсона Маунта, усадив на скамейку запасных Каллума Хадсона-Одои, который начнет матч против Арсенала в запасе. В заявке "канониров" отметим отсутствие Гранита Джаки, который, вероятно, больше не сыграет за свою нынешнюю команду в связи со слухами об уходе швейцарца.

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Чеймберс, Давид Луис, Сака — Гендузи, Торрейра — Нельсон, Озил, Обамеянг — Ляказетт

Запасные: Мартинес, Мустафи, Мавропанос, Уиллок, Смит-Роу, Пепе, Джон-Джулз

Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Зума, Томори — Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Эмерсон — Виллиан, Маунт — Абрахам

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Лэмпти, Жоржиньо, Баркли, Хадсон-Одои, Батшуайи

Матч Арсенал — Челси начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.