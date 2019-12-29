Англия

Капитан Арсенала высказался о новом наставнике команды.

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о работе с новоиспеченным главным тренером Микелем Артетой.

Габонский форвард признался, что испанский специалист привнес в команду новые идеи.

"Нам нужен был кто-то, кто придет и приведет команду в чувства. Нам нужен был кто-то с новыми идеями, кто способен направить команду в нужное русло".

"Артета очень строг и требователен во время тренировок. Он уделяет время мелкие детали, поэтому он постоянно разговаривает с нами и объясняет эти мелочи".

"Если вы внимательно проанализируете нашу игру против Борнмута, то увидите тактические изменения, которые сделал Микель. Например, позиции наших двух защитников, Месута Озила и меня, а также Гранита Джаки", — приводит слова Обамеянга Goal.com.

Напомним, в следующем матче Арсенал сыграет против Челси. Поединок состоится сегодня, 29 декабря, в 16:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.

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