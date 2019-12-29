Англия

Защитник Арсенал вынуждено покинул поле в поединке АПЛ.

Калум Чеймберс покинул поле в матче против Челси, Getty Images

Калум Чеймберс покинул поле в матче против Челси, Getty Images

Арсенал принимает Челси на Эмирейтс Стэдиум в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

На 20-й минуте встречи защитник "канониров" Калум Чеймберс получил травму, из-за которой не смог продолжить матч.

Степень повреждения неизвестна, но англичанин смог самостоятельно покинуть поле, несмотря на вынесенные носилки.

Таким образом, Арсенал провел вынужденную замену уже в первом тайме, выпустив Шкордана Мустафи вместо Чеймберса.

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