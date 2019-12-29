Англия

Нападающий Арсенала отметился взятием ворот в матче против Челси.

Пьер-Эмерик Обамеянг в моменте с голом в ворота Челси, Getty Images

Пьер-Эмерик Обамеянг в моменте с голом в ворота Челси, Getty Images

Арсенал принимает Челси на Эмирейтс Стэдиум в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг на 13-й минуте встречи открыл счет, благодаря чему ему покорилось очередное достижение.

С февраля 2018 года, когда Обамеянг дебютировал в АПЛ, он забил больше всех голов в чемпионате. На счету форварда Арсенала уже 45 взятий ворот.

По этому показателю 30-летний габонец опередил вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха и нападающего Лестера Джейми Варди, которые с того момента забили по 44 гола в английском первенстве.

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