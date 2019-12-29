Стали известны стартовые составы команд на матч 20 тура АПЛ между Ливерпулем и Вулверхэмптоном.
адам лаллана, getty images
29 декабря 2019, 17:39
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Лаллана, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане
Запасные: Адриан, Уильямс, Милнер, Кейта, Джонс, Эллиотт, Ориги
Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коуди, Килмен — Хонни, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Винагре — Нету, Жота
Запасные: Радди, Доэрти, Саисс, Отасоуи, Хименес, Кутроне, Траоре
Матч Ливерпуль — Вулверхэмптон начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.