Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Лаллана, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Уильямс, Милнер, Кейта, Джонс, Эллиотт, Ориги

Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коуди, Килмен — Хонни, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Винагре — Нету, Жота

Запасные: Радди, Доэрти, Саисс, Отасоуи, Хименес, Кутроне, Траоре

Матч Ливерпуль — Вулверхэмптон начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.