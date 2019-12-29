Зинченко вернулся в основу Ман Сити на матч против Шеффилд Юнайтед

В рамках 20-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле принимает Шеффилд Юнайтед.

Стал известен стартовый состав "горожан" – с первых минут выйдет Александр Зинченко.

Таким образом, Зинченко впервые выйдет в рамках Премьер-лиги с 28 сентября.

Матч Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед начнется в 20:00 по киевскому времени.

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