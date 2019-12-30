Англия

Наставник "вишен" заявил, что травмы помешали его команде выступить лучше в первой половине сезона.

Главный тренер Борнмута Эдди Хау прокомментировал результаты своей команды в текущем сезоне и подвел итоге уходящего 2019 года.

"Этот год получился тяжелым для Борнмута. Если я вспомню о 2018 годе, мы начинали сезон с травм и проблем с составом. Мы боролись, преодолели трудности и достигли наших целей".

"Но половина текущего сезона была, вероятно, самой трудной из всех, что у меня были с точки зрения ресурсов".

"Я многому научился за это время и с нетерпением жду, возможно, когда удача улыбнется нам уже в новом 2020 году", — приводит слова Хау Sky Sports.

После 20-ти туров Борнмут занимает 16-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 20 набранных очков. Команда Эдди Хау в последних десяти матчах АПЛ потерпела семь поражений.

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