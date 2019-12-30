Англия

Только три игрока сыграли больше 300 матчей в АПЛ за последние 10 лет.

Милнер (по средине) и Хендерсон (справа) - главные гвардейцы десятилетия в АПЛ

Милнер (по средине) и Хендерсон (справа) - главные гвардейцы десятилетия в АПЛ

Как сообщает статистический портал Opta, с начала 2010 года и по сей день наибольшее число матчей в АПЛ провел капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон. Хавбек за это время в составе Ливерпуля и Сандерленда провел 308 матчей в АПЛ.

На втором месте по этому показателю находится его одноклубник Джеймс Милнер, на счету которого 307 встреч за Астон Виллу, Ман Сити и, собственно, Ливерпуль.

Третье место в этом списке у Бена Фостера. Он за МЮ (1 матч), Бирмингем, Вест Бромвич и Уотфорд сыграл 306 матчей.

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