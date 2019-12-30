Байи потренировался впервые с июля

Англия

Защитник Манчестер Юнайтед близок к возвращению на поле.

Эрик Байи принял участие в тренировке Манчестер Юнайтед, сообщает Goal. Таким образом, ивуарийский защитник близок к возвращению на поле.

25-летний Байи отсутствует с июля из-за травмы колена. В целом, из-за различных повреждений он сыграл лишь в семи матчах в 2019 году.

Возвращение Эрика придется как нельзя кстати для Манчестер Юнайтед – в январе "красных дьяволов" ожидает семь матчей.

Участия в открытой тренировке не брали Поль Погба, Скотт Мактоминей, Эшли Янг и Аксель Туанзебе.