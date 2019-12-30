Байи потренировался впервые с июля

Защитник Манчестер Юнайтед близок к возвращению на поле.
Эрик Байи, Getty Images
30 декабря 2019, 23:07
Эрик Байи принял участие в тренировке Манчестер Юнайтед, сообщает Goal. Таким образом, ивуарийский защитник близок к возвращению на поле.
25-летний Байи отсутствует с июля из-за травмы колена. В целом, из-за различных повреждений он сыграл лишь в семи матчах в 2019 году.
Возвращение Эрика придется как нельзя кстати для Манчестер Юнайтед – в январе "красных дьяволов" ожидает семь матчей.
Участия в открытой тренировке не брали Поль Погба, Скотт Мактоминей, Эшли Янг и Аксель Туанзебе.
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