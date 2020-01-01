Англия

Арбитры АПЛ снова приняли сомнительное решение после просмотра VAR.

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш открыл счет в матче с Бернли в начале первого тайма, однако гол не был засчитан из-за спорного офсайда.

Система VAR зафиксировала офсайд у английского хавбека из-за поднятой вверх пятки. Арбитр Майкл Оливер принял решение отменить гол.

Грилиш все же отличился голом в первом тайме, забив на 41-й минуте после передачи Дугласа Луиса.

После первого тайма Астон Вилла обыгрывает Бернли со счетом 2:0. Следите за событиями поединка в текстовой трансляции.

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