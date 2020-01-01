Арбитры АПЛ снова приняли сомнительное решение после просмотра VAR.
Джек Грилиш, Getty Images
01 января 2020, 15:31
Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш открыл счет в матче с Бернли в начале первого тайма, однако гол не был засчитан из-за спорного офсайда.
Система VAR зафиксировала офсайд у английского хавбека из-за поднятой вверх пятки. Арбитр Майкл Оливер принял решение отменить гол.
Грилиш все же отличился голом в первом тайме, забив на 41-й минуте после передачи Дугласа Луиса.
После первого тайма Астон Вилла обыгрывает Бернли со счетом 2:0. Следите за событиями поединка в текстовой трансляции.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.