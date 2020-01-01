Англия

"Лисы" отправили в ворота противника три безответных мяча.

Лестер в 21 туре отправился в гости к Ньюкаслу. "Лисы" смогли открыть счет лишь ближе к концу первого тайма, а за голом Переса последовал и точный удар Мэддисона.

Тренерский штаб хозяев отреагировал тремя заменами, но они не помогли "сорокам". Чаудхери укрепил преимущество гостей под занавес матча.

Ньюкасл — Лестер 0:3

Голы: Перес, 36, Мэддисон, 39, Чаудхери, 87

Ньюкасл: Дубравка — Шер, Фернандес, Лежен — Манкильо (Крафт, 45+3), Хэйден, Шелви (Лонгстафф, 46), Алмирон, Виллемс (Йедлин, 45) — Жоэлинтон, Муто

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс (Морган, 84), Сеюнджю, Фукс — Перес, Тилеманс, Мэддисон (Чаудхери, 77), Чилвелл — Ихеаначо (Грей, 63)

Предупреждения: Фернандес — Тилеманс