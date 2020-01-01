Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч АПЛ.
ДЖЕССИ ЛИНГАРД, ФОТО GETTY IMAGES
01 января 2020, 21:16
В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии Арсенал примет Манчестер Юнайтед. Гости сыграют без Поля Погба, с первых минут выйдет Лингард.
Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луиз, Колашинац — Торрейра, Джака — Пепе, Озил, Обамеянг — Ляказетт
Запасные: Холдинг, Мартинес, Гендузи, Нельсон, Сака, Себальос, Уиллок
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Матич — Джеймс, Лингард, Рашфорд — Мартиаль
Запасные: Мата, Перейра, Ромеро, Уильямс, Джонс, Гринвуд, Янг
Начало поединка запланировано на 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.