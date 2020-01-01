Подопечные Брендана Роджерса на выезде разгромили коллектив Стива Брюса.
Ньюкасл - Лестер, Getty Images
01 января 2020, 23:12
В рамках 21-го тура чемпионата Англии Ньюкасл на своем поле принимал Лестер.
"Сороки" не сумели оказать достойное сопротивление "лисам" и уступили в три мяча.
Обзор матча:
Ньюкасл — Лестер 0:3
Голы: Перес, 36, Мэддисон, 39, Чаудхери, 87
Ньюкасл: Дубравка — Шер, Фернандес, Лежен — Манкильо (Крафт, 45+3), Хэйден, Шелви (Лонгстафф, 46), Алмирон, Виллемс (Йедлин, 45) — Жоэлинтон, Муто
Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс (Морган, 84), Сеюнджю, Фукс — Перес, Тилеманс, Мэддисон (Чаудхери, 77), Чилвелл — Ихеаначо (Грей, 63)
Предупреждения: Фернандес — Тилеманс.
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