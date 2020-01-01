Англия

Подопечные Микеля Артеты отправили в ворота противника два безответных мяча.

Арсенал после досадного поражения от Челси в лондонском дерби принимал на своем поле Манчестер Юнайтед. В стартовом составе гостей появился Джесси Лингард, а Поль Погба второй раз кряду оказался вне заявки. У Арсенала, в свою очередь, слева в обороне вышел Сеад Колашинац, а справа в полузащите отмечаем появление Пепе.

С первых минут команды задали довольно неплохой темп игры, а взятие ворот долго ждать не пришлось. Буквально первая качественная вылазка Арсенала завершилась прострелом Колашинаца, а первым на отскок в чужой штрафной среагировал Пепе — Николя послал мяч в противоположный прыжку Давида Де Хеа угол.

После этого команды поочередно владели игровой инициативой. Манкунианцы с большим трудом преодолевали прессинг соперника, а Арсеналу было непросто взламывать оборону противника посредством фланговых атак. Однако к концу первой половины игры команды все-таки начали создавать остроту.

Так, Де Хеа неудачно отпасовал в центр, а Пепе, который подхватил мяч, пробил в штангу. Испанец, стоит сказать, уже был бессилен. Арсенал же ответил, да еще как! Де Хеа парировал удар Ляказетта после подачи с углового, но первым на добивании оказался Сократис. 2:0. Комфортное преимущество перед перерывом заработали "канониры".

Отдыхать команды ушли при счете 2:0. Оле-Гуннар Солскьяер не отважился проводить замены перед вторым таймом, но спустя тринадцать минут понял, что без них не обойтись. Перейра и Гринвуд заменил Лингарда и Джеймса. Такое вот усиление, однако тот же Андреас мог забить, но его удар из пределов штрафной угодил в сетку с внешней стороны.

Было заметно, что Арсенал согласен играть от обороны и больше не рвется в высокий прессинг, но у Манчестер Юнайтед не получалось взламывать редуты противника. Конечно, игровая инициатива была на стороне гостей, но никакого толку от этого не было. Был момент, когда Ван-Биссака рухнул на газон в чужой штрафной, но арбитр фол не углядел.

Ближе к концу поединка у "канониров" появлялось все больше свободных зон, но они ими упорно не собирались пользоваться. Манчестер Юнайтед, в свою очередь, явно не хватало разыгрывающего. Перейра — игрок не того уровня, а выход Хуана Маты произошел слишком поздно. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Арсенала.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Пепе, 8, Сократис, 42

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69) — Торрейра, Джака — Пепе (Нельсон, 62), Озил, Обамеянг — Ляказетт (Гендузи, 82)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Матич (Мата, 81) — Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рашфорд — Мартиаль

Предупреждения: Колашинац, Сака