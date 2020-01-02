Представляем вашему вниманию видеообзор игры английской Премьер-лиги.
Арсенал - МЮ, Getty Images
02 января 2020, 06:49
В 21-м туре АПЛ Арсенал на своем поле расправился с Манчестер Юнайтед. Голы Николя Пепе и Сократиса Папастатопулоса в первом тайме позволили "канонирам" праздновать победу – 2:0.
Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Пепе, 8, Сократис, 42
Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69) — Торрейра, Джака — Пепе (Нельсон, 62), Озил, Обамеянг — Ляказетт (Гендузи, 82)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Матич (Мата, 81) — Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рашфорд — Мартиаль
Предупреждения: Колашинац, Сака