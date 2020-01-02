Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекерских контор.

В поединке двадцать первого тура АПЛ Ливерпуль на своем поле сразится с Шеффилд Юнайтед.

Ощутимое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Юргена Клоппа. Так, коэффициент Parimatch на победу "красных" составляет 1,31, на ничью – 5,3, а на победу "клинков" – 12.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,69.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Гол до 10-й минуты включительно: да". Коэффициент — 3,9.

Матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.