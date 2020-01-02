Защитник Арсенала Калум Чеймберс пропустит длительный промежуток времени.
Калум Чеймберс, ФК Арсенал
02 января 2020, 18:25
Калум Чеймберс перенес операцию, сообщил официальный сайт Арсенала.
Таким образом, англичанин пропустит от шести до девяти месяцев. У 24-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена. В четверг утром он перенес операцию, которая прошла успешно.
Напомним, что травму Чеймберс получил в матче 20-го тура АПЛ против Челси (1:2).
В текущем сезоне Калум провел 14 матчей в АПЛ: на его счету один гол и один ассист.
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