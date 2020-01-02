Англия

Защитник Арсенала Калум Чеймберс пропустит длительный промежуток времени.

Калум Чеймберс перенес операцию, сообщил официальный сайт Арсенала.

Таким образом, англичанин пропустит от шести до девяти месяцев. У 24-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена. В четверг утром он перенес операцию, которая прошла успешно.

Напомним, что травму Чеймберс получил в матче 20-го тура АПЛ против Челси (1:2).

В текущем сезоне Калум провел 14 матчей в АПЛ: на его счету один гол и один ассист.

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