Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать первого тура Английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Шеффилд Юнайтед.

Ливерпулю и Шеффилд Юнайтед досталась почетная роль завершить 21-й тур АПЛ очным противостоянием на поле "Энфилд Роуд". Для "красных" ситуация, которая сложилась в 2019-м году, не претерпела изменений даже во время плотного графика boxing day, поэтому команда Юргена Клоппа по-прежнему смотрит в сторону лишения Арсенала с уникального статуса непобедимой команды в рамках одного сезона. Впрочем, определенные амбиции есть и у "клинков", ведь перед Шеффилд Юнайтед открывается неплохая перспектива столкнуть Манчестер Юнайтед с пятой позиции.

По сравнению с матчем предыдущего тура против Вулверхэмптона (1:0), в стартовом составе Ливерпуля лишь одна замена — Наби Кейта образует тактический треугольник в центре поля вместе с Джорданом Хендерсоном и Жоржиньо Вейналдумом.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Дж. Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Филлипс, Милнер, Лаллана, Джонс, Эллиотт, Ориги.

Шеффилд Юнайтед: Д. Хендерсон — Бешем, Иган, О'Коннелл — Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Стивенс — Макголдрик, Муссе.

Запасные: Веррипс, Ягелка, Осборн, Бешич, Макберни, Шарп, Робинсон.

Матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.