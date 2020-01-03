Англия

Форвард Уэсли и голкипер Хитон не выйдут на поле в нынешней кампании.

Официальный сайт Астон Виллы назвал степень серьезности повреждений двух футболистов первой команды.

В поединке против Бернли нападающий Уэсли покинул поле из-за травмы на 71-й минуте, а спустя 15 минут голкипер Том Хитон также не смог продолжить матч.

Клуб заявил, что у обоих игроков повреждения коленных связок, что исключает их появление на поле в ближайшие полгода.

Оба футболиста — новички Астон Виллы и были неотъемлемой частью первой команды. На счету Уэсли шесть голов в 22 матчах во всех турнирах, а Хитон выходил в старте в 20 матчах АПЛ из 21-го.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.